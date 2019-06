Napoli, l'addio malinconico di Albiol: torna in Spagna con moglie e figli

di Pino Taormina

C'è un po' di malinconia nell'ultima puntata, nei titoli di coda, nel sipario dell'avventura napoletana di Raul Albiol. Sì, era chiaro già dalla fine della stagione che avrebbe fatto di tutto per tornare a giocare in Spagna, vicino casa. Ha scelto il Villarreal dove ieri ha svolto le visite mediche e che, dunque, verserà i 6 milioni della clausola rescissoria che il Napoli ha voluto assai soft, proprio per consentire a uno dei leader di questo spogliatoio una eventuale uscita di scena. Va via, dopo 236 partite e 6 gol. Un altro pezzo che si stacca, che esce di scena. Lo aveva detto prima di lasciare Napoli: stavolta, sarà difficile resistere al richiamo della mia terra. E così ha deciso.



È stata Alicia, la moglie, a spingere in maniera determinante ad accettare il biennale del Sottomarino Giallo: una famiglia straordinaria, 4 figli (Alma, Azahara, Romeo e Mia), e tutti sempre allo stadio con la maglia baby numero 33. Impossibile non notarli.



