Napoli, Pépé è l'ultima beffa: adesso resta soltanto Icardi

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



Aurelio De Laurentiis lo aveva capito subito che con quei due agenti non sarebbe stato facile raggiungere un'intesa. Più volte aveva sbottato e minacciato di interrompere la trattativa con N'Cho e Khiat che avevano «sparato» commissione sull'affare Pepé per così dire «non da Napoli». E così a fronte di una offerta azzurra di 1,7 milioni di «premio» ecco la richiesta persino superiore ai cinque milioni trapelati. A tenere De Laurentiis sul chi va là anche il fatto che i due erano come pellegrini in missione in Europa per fare il punto della situazione.



