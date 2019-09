Napoli, adesso i rinnovi: trattative da Maksimovic a Zielinski e Fabian

di Pino Taormina

Non un assegno in bianco per blindare Fabian Ruiz ma poco ci manca. Un nuovo vertice tra i suoi agenti e l'ad Chiavelli è previsto per dopo la gara con il Liverpool ma c'è già una intesa di massima per alzare l'attuale ingaggio di 2,5 milioni. Più ovviamente bonus e prebende di vario genere che in contratti di questo tipo sono sempre abbondanti. Il Napoli vuole blindare il suoi gioiellino e vuole fare alla svelta: questa estate sono state tante le offerte che sono piovute sul tavolo del manager dell'ex Betis, Alvaro Torres, soprattutto da parte dei club della Liga che si sono accorte tardi del colpo del ds Cristiano Giuntoli.



