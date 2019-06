James Rodriguez e i suoi fratelli, Napoli e il feeling col Real Madrid

di Roberto Ventre

Napoli e il nuovo feeling con il Real Madrid. Dopo gli acquisti nel primo anno di Benitez di Albiol, Callejon e Higuain quest'estate il club azzurro sta monitorando un paio di profili del Real. Innanzitutto James Rodiguez, il colombiano che dopo i due anni al Bayern Monaco, tornerà a Madrid, a meno che i bavaresi non decidano entro il 15 giugno di esercitare il diritto di recompra. E secondo quanto riporta il portale iberico AS, De Laurentiis nei colloqui avuti con la dirigenza spagnola avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista Marcos Llorente (classe 94), l'esterno sinistro classe '97 Theo Hernandez e Dani Ceballos centrocampista classe '96. E sempre secondo As il Real continuerebbe a puntare su Koulibaly, difensore senegalese che però a più riprese il Napoli ha dichiarato incedibile e sicuramente non si muoverà.



Tutte situazioni da tenere sotto controllo a cominciare da quella di James Rodriguez, uno dei pupilli di Ancelotti che lo ha allenato sia a Madrid che al Bayern Monaco. La valutazione è di 40 milioni: con il Real certamente non proseguirà perché non rientra nei piani tecnici di Zidane ed ecco che il Napoli potrebbe affondare il colpo anche se l'ingaggio (7 milioni) è molto elevato. Il colombiano, 27 anni, già in passato è finito nel mirino degli azzurri, sarebbe l'elemento capace di arricchire il tasso di qualità e di esperienza del reparto offensivo azzurra.



