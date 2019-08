Napoli al lavoro per la Fiorentina: ancora differenziato per Milik

Il Napoli guarda alla Fiorentina, al primo impegno della nuova stagione di campionato. La squadra si è allenata al mattino e al pomeriggio a Castel Volturno agli ordini di Carlo Ancelotti, lavorando per il primo match di Serie A contro i Viola.



Dopo l’attivazione, finale di allenamento con quadrangolare 6 contro 6 vinto dalla formazione composta da Ospina, Ghoulam, Manolas, Callejon, Gaetano e Mertens. Ancora problemi per Milik che al mattino ha lavorato da solo e nel pomeriggio ha proseguito nel suo lavoro differenziato.



Ora mini pausa per gli azzurri che saranno fermi domani. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì, quando ripartirà la settimana di avvicinamento al campionato.

