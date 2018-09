A partire dalle ore 12.00 di mercoledì 26 settembre saranno posti in vendita i mini abbonamenti validi per le 3 gare del Group Stage di Champions League 2018.19.



Ecco le partite in programma :



SSC Napoli vs Liverpool FC 03.10.2018 ore 21.00

SSC Napoli vs Paris Saint-Germain 06.11.2018 ore 21.00

SSC Napoli vs FK Crvena Zvezda (Stella Rossa di Belgrado) 28.11.2018 ore 21.00



In base alle disposizioni del Ministero dell’Interno, l’emissione dei mini abbonamenti sarà consentita a tutti i possessori di fidelity card, di tessera del tifoso o di altro strumento equivalente che rispetti i requisiti base di sicurezza previsti dalla normativa di settore :



SSC Napoli Fan Stadium Card (fidelity card)

SSC Napoli Fan Away (fidelity card)

Club Azzurro Card (tessera del tifoso)

Biglietto cartaceo valido per tutte e tre le gare del Group Stage UCL



Il mini abbonamento potrà essere acquistato presso i Punti Plus, le Ricevitorie Abilitate ed attraverso il Web. Sono attive circa 1.100 ricevitorie in tutta Italia; la lista dei punti vendita abilitati è facilmente consultabile sul sito www.listicket.com.



La SSC Napoli garantirà agli abbonati della stagione 2017/2018, il diritto di precedenza sull’acquisto dei mini abbonamenti fino alle ore 23.59 di Sabato 29 Settembre 2018,non necessariamente nello stesso posto della precedente stagione, in relazione ai lavori che sono stati effettuati e chesaranno effettuati nello stadio.



Contestualmente, sarà possibile acquistare i mini abbonamenti su tutti i posti liberi da precedenza.





