Albiol: «Complimenti alla Juventus ma questo Napoli ha un gran futuro»

Terzo gol in stagione, un piccolo record per chi come Raul Albiol sgobba in difesa tutto l'anno. Anche stasera lo spagnolo è stato tra i migliori dei suoi ed ha messo la parola fine alla gara contro la Sampdoria. «Dopo Firenze e Torino volevamo tornare alla vittoria per finire bene il campionato», ha detto Albiol. «Non abbiamo potuto vincere lo scudetto, ma credo abbiamo fatto un grande campionato. Complimenti alla Juventus, ma noi dobbiamo continuare così e camminare a testa alta. Ogni anno siamo cresciuti sempre più».



Sulle polemiche arbitrali, lo spagnolo non ha dubbi. «Noi pensiamo solo al campo. Abbiamo fatto e dato tutti per essere in testa. Alla fine gli episodi ci hanno condizionato un po', come a Firenze, ed ha vinto la Juve», ha continuato a Mediaset Premium. «Facciamo i complimenti agli avversari ma guardiamo al futuro: quello del Napoli sarà bello, il prossimo anno sono sicuro si potrà lottare ancora per lo scudetto. È normale che vorremmo restare con Sarri, ci ha aiutato a crescere e tutti vorremmo continuare con lui. I cori contro Napoli? È brutto, il calcio è solo uno sport e dobbiamo rispettarci tutti. Noi vogliamo divertirci, l'arbitro ha fatto bene a fermare la gara».

