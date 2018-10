Napoli, Albiol con le nuove Adidas: lo spagnolo fan di Dragon Ball

Nuova coppia di scarpette per Raul Albiol. Le Adidas che lo spagnolo veste di solito, però, stavolta sono sprovviste di tacchetti e potrà usarle solo nel tempo libero lontano dai campi di gioco. I colori? Quelli di un noto cartone animato che ha spopolato in tutto il mondo.



Qualche mese fa, infatti, il marchio americano aveva annunciato la produzione di scarpe in collaborazione con Dragon Ball, famoso cartone di qualche anno fa. Un paio è arrivato anche a casa Albiol: il difensore, che veste Adidas da anni ormai, non ha perso tempo a pubblicare sui social le foto dell’ultimo arrivo.







