Napoli, il gran ritorno di Albiol: allenamento con vista Arsenal

A due mesi dall'ultima volta riecco Raul Albiol. Il centrale spagnolo è rientrato in città sabato e stamattina ha ritrovato a Castel volturno tutti i compagni e l'allenatore Carlo Ancelotti. Albiol ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo, come certificato dal sito ufficiale del club azzurro, fornendo dunque le prime indicazioni sul suo recupero.



Vederlo in campo giovedì sera contro l'Arsenal al San Paolo, in una partita cruciale per la stagione azzurra, resta una possibilità remota visto che ancora non si è certi della tenuta atletica dopo un periodo così lungo di inattività, ma lo spagnolo farà di certo il massimo per concedere ad Ancelotti una sicurezza in più. Il resto della squadra ha svolto lavoro di scarico dopo la vincente trasferta di Verona contro il Chievo.

