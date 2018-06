Albiol a vita, dichiarazione d'amore: guadagnerà 2,5 milioni all'anno

di Bruno Majorano

Raul Albiol non lascia, anzi raddoppia. Il contratto dello spagnolo, infatti, è stato allungato fino al 2012 ed è stata eliminata anche la clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Lo spagnolo, che percepirà 2,5 milioni all'anno, diventa a questo punto uno dei punti fermi per il Napoli che verrà. Ancelotti se lo potrà godere al centro della sua difesa dopo esserselo visto partire già una volta sotto il naso. Sì, perché il centrale spagnolo aveva salutato il Real Madrid (per accasarsi a Napoli) giusto nell'estate in cui Ancelotti si accomodava sulla panchina del blancos. Insomma, il pressing da parte del Villarreal sembra non essere stato sufficiente per convincere Albiol a lasciare l'azzurro.



Il fatto che lo spagnolo abbia deciso di rimanere a Napoli è anche il segnale che quella diaspora tanto temuta dopo la mancata conquista dello scudetto e l'addio di Maurizio Sarri, al momento si limita solo alla partenza - per altro annunciata da mesi - di Pepe Reina. Il portiere non ha rinnovato il suo accordo con il Napoli e si è accasato con il Milan, ma dopo di lui sembra che tutti gli altri abbiano deciso di proseguire il proprio percorso in azzurro. A partire proprio da Albiol che con una clausola da appena 6 milioni di euro era diventato fin dalla fine della stagione l'obiettivo di molte squadre europee. In passato si era anche parlato di un forte interessamento da parte del Valencia, poi si è fatto avanti il Villarreal che però non ha mai lanciato l'offensiva decisiva per il centrale del Napoli, che ha annunciato l'accordo su Twitter commentando così: «Molto, molto bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO