«L’anno scorso c’era solo il Valencia su Raul, quest’anno invece c’è anche l’interesse del Villarreal per cui chi farà prima lo porterà a casa». José Luis Albiol, zio del difensore azzurro, non usa mezzi termini e da Radio Marte conferma le ore di intensa decisione per il centrale spagnolo pronto al ritorno in patria. «Ha dato sempre tutto a Napoli, ora può andar via e sembra che De Laurentiis non faccia problemi a farlo uscire. Essendo Raul alla fine della sua carriera, ci sta voler tornare a casa».



«Raul è stato molto felice a Napoli, ha sentito molto la maglia azzurra, i tifosi gli hanno voluto bene, lo hanno sempre rispettato e per noi è motivo di orgoglio» ha continuato. «Non credo che De Laurentiis volesse offendere Raul che ha sempre dato tutto per il Napoli. Non credo affatto volesse polemizzare per cui non farei diventare più grandi le sue parole. Qualsiasi sarà la scelta di Raul per il futuro, sarò felice».

