Allan, brindisi alla Copa America: festa grande col prosecco di Hamsik

Una convocazione, quella con il Brasile per la prossima Copa America, che è stata a lungo un sogno, ora divenuto realtà. Allan corre verso il suo obiettivo personale, senza pensare alle mille voci di mercato ed al suo futuro che, in bilico, potrebbe anche essere lontano da Napoli.



Nel frattempo, però, si fa festa pensando al prossimo giugno. Tite è rimasto colpito dalle sue prestazioni in campo e si fida di lui nonostante gli ultimi mesi in calo in azzurro. Ieri Allan ha festeggiato così la convocazione anche con il suo barbiere di fiducia, brindando per l'occasione con un prosecco delle cantine Hamsik, con tanto di saluto al suo ex capitano a Napoli.



«Grazie a Dio per la mia vita. Sono molto felice di aver realizzato un grande sogno e orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese» il messaggio pubblicato ieri dal centrocampista direttamente dal suo account ufficiale su Instagram.



