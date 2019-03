Napoli, attento ai brasiliani di Parigi: «Allan ha già detto sì al Psg»

Un'offerta pronta a tornare di moda e un calciatore che avrebbe già detto si al trasferimento. Il futuro di Allan a Napoli sembra sempre più complicato, come ora riferiscono anche i media brasiliani. Secondo quanto riportato da UOL Esporte dopo la gara contro la Repubblica Ceca di ieri della nazionale verdeoro, il calciatore azzurro sarebbe stato già convinto ad accettare l'offerta del Paris Saint Germain grazie alle avances dei connazionali presenti a Parigi.



Marquinhos, Dani Alves e Thiago Silva avrebbero portato avanti l'opera di convincimento nelle ultime ore. Ma, dall'altra parte, c'è un calciatore che aveva già detto sì al Psg lo scorso gennaio e ora non vuole avere fratture con il Napoli, con cui è sempre stato in ottimi rapporti. Secondo i media sudamericani, il club francese si rifarà sotto a breve: sul piatto un'offerta da 60 milioni di euro almeno per convincere stavolta De Laurentiis e regalare a Tuchel l'atteso rinforzo.



Allan, quindi, si troverà nuovamente al centro delle trattative, com'era stato qualche mese fa: se il Napoli dirà di sì ai parigini, avrà già pronta la valigia per raggiungere i compagni di nazionale sotto la Tour Eiffel, in caso contrario continuerebbe ad onorare la maglia azzurra, che gli ha permesso di conquistarsi anche la fiducia della nazionale di Tite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA