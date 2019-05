Il Napoli fa festa con Allan: convocato per la Copa America

Il sogno ora è realtà. Allan sarà impegnato con la maglia del Brasile il prossimo giugno, convocato ufficialmente da tite per disputare con la nazionale verdeoro la prossima Copa america. Una competizione importante per i brasiliani non solo perché trofeo sempre ambito, ma anche e soprattutto perché il torneo si giocherà proprio in casa, davanti al pubblico carioca.

Il Brasile padrone di casa sarà impegnato nel Gruppo A ed affronterà Bolivia, Perù e Venezuela. Insieme con Allan anche tutte le altre stelle verdeoro, da Neymar e Alisson, fino a Thiago Silva, Dani Alves e Firmino. La Copa America andrà in scena dal 14 giugno al 7 luglio.

