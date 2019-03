Napoli, Allan fa impazzire la rete: «Stanotte voglio dormire così»

Il 4-1 era già maturo, ma l'ultima punizione della Roma avrebbe potuto comunque fare male a questo Napoli. Così Allan, il centrocampista brasiliano del Napoli, si è steso alle spalle dei suoi compagni in barriera diventando in un attimo virale in rete.



«Stanotte voglio dormire così» ha scritto qualcuno in rete con tanto di foto del verdeoro. Allan ha provato ad evitare imbucate su punizioni difendendo la porta di Meret e ci è riuscito: il tiro di Kolarov, uno che da quella mattonella ha la sua specialità, è andato altissimo sopra la porta azzurra.





