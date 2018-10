Napoli, Allan il guerriero è diventato un top player

di Roberto Ventre

Il vero uomo in più è Allan, una furia il brasiliano, in questo momento uno dei migliori centrocampisti in Europa, anzi al mondo. Accelerazioni continue, una condizione atletica incredibile e adesso anche una crescita evidente in termini di qualità. Ancora una volta il migliore in campo del Napoli, il trascinatore contro il Liverpool, l'esempio da seguire per tutti.



Prestazioni che finora non gli sono bastate per la convocazione del Brasile, il Ct Tite non lo mai chiamato. «Sto cercando di non parlarne più. Sto facendo da tanto tempo un gran lavoro e ad oggi non ho mai avuto né una possibilità né un contatto con la nazionale. Allora mi concentro sul Napoli, continuando a fare quello che sto facendo», ha detto nel dopo Champions all'emittente brasiliana Esporte Interativo.



Ora come ora è un top player, uno dei top player del Napoli, forse quello che sta catturando addirittura le maggiori attenzioni per la grande continuità di prestazioni. Ancelotti lo ha fermato dall'inizio solo contro il Torino, mandandolo comunque in campo nella ripresa. Essenziale, indispensabile, uno dei pochi che davvero è difficile da fermare. Un mediano che brilla tra le stelle e che corre per se e per gli altri. Ci ha messo poco per conquistare anche il nuovo allenatore che in passato nel suo Milan dei campioni aveva Gattuso che ringhiava per tre.



