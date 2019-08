Napoli, Allan e Ospina tornano in gruppo: i due azzurri sono a Miami

David Ospina ed Allan sono tornati alla base. I due calciatori azzurri, come certificato anche dall'account ufficiale Twitter del Napoli, hanno incontrato oggi la squadra direttamente in America, come da programmi stilati con il club.



Dopo essere stati protagonisti con le maglie di Colombia e Brasile - vincente del torneo - in Copa America, i due hanno goduto di tre settimane di vacanze in patria prima di raggiungere i compagni e Carlo Ancelotti nel Quartier Generale di Miami, dove domani sera il Napoli affornterà il Barcellona per la prima delle due sfide americane ai blaugrana.





