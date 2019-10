Napoli, è allarme infortuni: mai così tanti negli ultimi 4 anni

di Roberto Ventre

Infortunio muscolare per Mario Rui, elongazione del bicipite femorale sinistro. La previsione è di venti giorni di stop, rientro contro il Verona alla ripresa del campionato. Un altro contrattempo di questo tipo per il Napoli di Ancelotti (il secondo consecutivo dopo quello di Maksimovic di domenica scorsa contro il Brescia), dall'inizio della stagione non nata da questo punto di vista sotto una buona stella e con un dato negativo rispetto alle tre precedenti annate degli azzurri.



