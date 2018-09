Napoli in Champions, allarme ultrà: rischio contestazioni a De Laurentiis

di Giuseppe Crimaldi

Parola d'ordine: contestazione. Tira una brutta aria sugli spalti del San Paolo. Aria di fronda. Frange della tifoseria organizzata, a cominciare da quella «dura e pura» incarnata dagli ultrà della Curva A, starebbero organizzando forme di protesta anche clamorose per far arrivare al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis la propria voce di dissenso aperto. Per il momento si rincorrono voci insistenti, e tanto basta naturalmente a far scattare le antenne degli investigatori, Digos in testa.



La prima cartina di tornasole arriverà domani pomeriggio, quando si apriranno i cancelli dello stadio di Fuorigrotta per la partita tra il Napoli e la Fiorentina. La prevendita è stata un flop: e - stando almeno alle ultime notizie che arrivano dal botteghino - sugli spalti del San paolo si conteranno ampi spazi vuoti. Possibili le contestazioni classiche nei confronti della società, affidate ai cori e agli striscioni.



Ma è in occasione della prima partita casalinga del Napoli in Champions League che potrebbe verificarsi la più clamorosa delle azioni da parte della tifoseria organizzata. Qui entrano in gioco le indiscrezioni, che si ripetono scorrendo però sotto traccia, impetuose e preoccupanti come lo scorrere impetuoso di un fiume carsico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO