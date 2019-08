Koulibaly-Manolas, ecco il K2: il Napoli fa le prove di difesa

di Pino Taormina

Inviato a Castel Volturno



La felicità è quella che va cercando. Non è rimasto certo qui per denaro: sa bene che altrove, in Premier, lo avrebbero sommerso di sterline. Se Kalidou Koulibaly è rimasto lo ha fatto per amore del Napoli e di Napoli, insomma per cercare la felicità in Italia. Vuole scrivere la storia della città ed è per questo che le sue vacanze in fondo sono durate appena una settimana. Perché si è riaggregato alla squadra a Ferragosto, ma lui è a Napoli già da una settimana prima. Con la moglie, che tra poche settimane, gli regalerà la seconda figlia. Che nascerà ancora a Napoli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

