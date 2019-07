Napoli, allenamento tecnologico: velocità rilevata con il gps

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Il primo allenamento tecnologico nel ritiro degli azzurri. C'è un computer in campo che rlleva la velocità con i gps del lavoro che i calciatori fanno segnare durante il lavoro con il pallone. Lo staff di Ancelotti, con il vice Davide, suo figlio, si affida molto a questo tipo di strumentazione per rilevare i dati degli allenamenti al computer e poi studiarli per verificare individualmente i dati degli azzurri. Un'ora e mezzo, tanto è durata la seduta di mattina. Programma a parte per Inglese, Chriches invece ha svolto le esercitazioni cn il pallone. Lavoro vario: esercizi di tecnica con i difensori che si sono alternati con centrocampisti e attaccanti e dall'altra parte torello veloce con un jolly centrale in casacca gialla. Il preparatore dei portieri Nista ha lavorato con Karnezis e gli altri tre giovani portieri azzurri.





