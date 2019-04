Il Napoli non molla Almendra, pronta maxi offerta da 20 milioni

Nome caldo della scorsa sessione di trasferimenti di Gennaio, Augustin Almendra non è stato dimenticato dagli emissari di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato in Sudamerica da TNT Sports, il club azzurro continuerebbe ad essere fortemente interessato al giovane centrocampista in forza al Boca Juniors e a giugno partirà la nuova offensiva napoletana con una proposta da circa 20 milioni di euro per gli Xeneizes.



Giuntoli ha visionato da vicino il calciatore negli ultimi mesi e sarebbe stato pronto all'offerta importante già lo scorso gennaio, ma il Boca non ha voluto saperne di dire sì all'affare. «La situazione di Almendra è una situazione diversa rispetto a quella di altri calciatori. Abbiamo da poco rinnovato il suo contratto e questo prevede anche una clausola da 30 milioni», aveva detto Angelici, presidente del club argentino. Gli Xeneises non vorrebbero privarsi subito del centrocampista, ma con la giusta offerta il Napoli può superare le rivali in estate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA