Napoli, altro mini-abbonamento per PSG e Stella Rossa

Il primo mini-abbonamento Champions è andato a ruba in poche ore. Quindi, dopo il successo interno contro il Liverpool, il Napoli rilancia: come annunciato dalla società dal proprio sito ufficiale, nuovo mini-abbonamento sarà messo a disposizione dei tifosi azzurri per le restanti due gare interne contro Paris Saint Germain e Stella Rossa, acquistabili dalle ore 15.00 di Lunedì 8 Ottobre 2018.





Questi i prezzi:

Tribuna d’Onore € 260,00 + € 3,00 (prevendita) – acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 190,00 + € 3,00 (prevendita)

Tribuna Nisida € 110,00 + € 3,00 (prevendita)

Distinti € 80,00 + € 3,00 (prevendita)

Curve € 45,00 + € 3,00 (prevendita)

Non sono previsti mini abbonamenti a tariffa ridotta.

Non sono previsti costi di prevendita per chi acquista on line.







A partire dalle ore 12.00 di Lunedì 15 Ottobre 2018, invece, saranno posti in vendita i biglietti per la singola gara contro il Paris Saint Germain in programma il 6 Novembre 2018 alle ore 21.00.



Questi i prezzi:

Tribuna d’Onore € 200,00 acquistabile esclusivamente presso i punti plus

Tribuna Posillipo € 140,00

Tribuna Nisida € 95,00

Tribuna Family Adulto € 30,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 70,00

Curve € 40,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.



