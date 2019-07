Napoli, l'altro volto di Meret: «Col Salisburgo la parata più bella»

Si racconta direttamente dai canali social ufficiali della società Alex Meret, il portiere azzurro pronto alla consacrazione definitiva nel suo secondo anno d'azzurro. «La parata più bella è stata quella contro il Salisburgo all’andata di Europa League al San Paolo, all’ultimo minuto rasoterra sulla mia destra. Credo sia stata importante e difficile», ha raccontato. «All’esordio con il Napoli ero emozionato, ho ricevuto l’affetto dei tifosi fin dal primo giorno, ma in campo è stato ancora più bello».



Una carriera ancora all'inizio. «Con il passare degli anni ho capito che il calcio poteva diventare il mio lavoro: le chiamate delle nazionali giovanili me l’hanno fatto capire. Con Ancelotti ho un buonissimo rapporto, lui parla e scherza con tutti, ci ha dato fiducia ed è una grande fortuna essere allenati da lui», ha detto Meret.



Un atleta impegnato in campo e fuori. «Ho iniziato a giocare a calcio seguendo il mio migliore amico. Il mio idolo era Buffon: la prima maglia ed i primi guanti ricevuti erano i suoi», ha continuato. «Gli studi? All’università sta andando bene, ho dato due esami fin qui e continuerò a studiare quest’anno. Cercherò di farli andare di pari passo con il calcio perché resta un aspetto fondamentale della vita di ognuno».







