Ha avuto sul destro l'occasione migliore della ripresa, e il volto al fischio finale la dice lunga sul suo umore. «Non so cosa ci sia mancato, non abbiamo giocato come sappiamo fare ed eravamo messi male in campo», ammette Piotr Zielinski. «Abbiamo avuto tanta fatica nel creare occasioni, dovevamo farci vedere di più tra le linee e nel primo tempo non l’abbiamo mai fatto. C’è stata una risposta nel secondo tempo, abbiamo creato qualcosa».



Occhi puntati sulla gara di ritorno. «Al San Paolo i tifosi ci daranno una grandissima mano, come sempre. Abbiamo già dimostrato di poter fare grandi partite in casa, la qualificazione non è ancora chiusa e daremo tutto per passare alle semifinali», ha concluso a Sky.



