Napoli, questa sera secondo test: ​attacco tipo e l'esordio di Manolas

Quello di oggi sarà un altro bagno di folla per il Napoli. Secondo test stagionale (si gioca alle 17.30 al campo di Carciato a Dimaro, diretta tv Sky Sport) e secondo tutto esaurito previsto. Andati a ruba i 1400 tagliandi della tribuna, e poi si dovranno aggiungere i tanti tifosi che si metteranno sul prato per seguire il match contro la Feralpisalò (squadra che giocherà in serie C il prossimo campionato). Una partita speciale per il Napoli perché per la prima volta dall'inizio del ritiro Ancelotti potrà sperimentare l'attacco titolare con Insigne (che sarà spostato a sinistra nel centrocampo a 4), Milik, Mertens e Callejon (che giocherà al suo solito largo a destra). Ma non solo, Zielinski è l'unico centrocampista titolare a disposizione e alla luce delle esercitazioni svolte in settimana avrà sulle spalle il peso della regia della squadra. Interessante capire anche la crescita di Gaetano, il classe '99 che Ancelotti sta utilizzano da centrocampista. Sarà anche la prima volta di Kostas Manolas con la maglia del Napoli e anche sul greco c'è grossa curiosità.



Ma non è tutto, perché dall'altra parte c'è la Feralpi che ha una guida tecnica che ricorda un po' quella del Napoli. In azzurro ci sono papà e figlio Ancelotti, mentre dall'altra parte ci sono i gemelli Damiano e Cristian Zenoni. «Giocare contro il Napoli - spiega Damiano Zenoni - è una grossa soddisfazione: vuol dire che sono diventato allenatore anche io. Facessi la metà della metà di quello che ha fatto Ancelotti mi sentirei soddisfatti». La Feralpisalò dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 che gira tutto attorno alle qualità offensive del bomber di esperienza Andrea Caracciolo, mentre tra i pali ci sarà il 23enne casertano Victor De Lucia.

