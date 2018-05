Il Napoli sogna Benzema: ​Verdi l'esterno che piace

di Bruno Majorano

Pochi dubbi: il Napoli della gestione Ancelotti dovrà avere una dimensione internazionale. E da questo punto di vista non si può prescindere dalla scelta dei nomi più prestigiosi in zona gol. Gli attaccanti, infatti, i gioielli da mettere in mostra quando si vuole fare paura agli avversari. Gli artigli a disposizione del Napoli attualmente non sono poi così male, ma Ancelotti è alla ricerca di una punta di peso in grado di spostare gli equilibri sopratutto nei match che contano a livello internazionale. E allora inutile girarci attorno, tutti gli elementi portano all'identikit di Karim Benzema.



L'attaccante francese è stato l'ariete del Real Madrid che Carlo Ancelotti ha guidato alla conquista della Decima Champions nella finale di Lisbona del 2014. Ed è per questo che l'allenatore italiano ripone nelle sue qualità massima fiducia. Motivo in più per spingere il Napoli a fare uno sforzo economico e arrivare al trentunenne bomber di origini algerine. Al momento, però, c'è una clausola da un miliardo di euro che lo lega al Real Madrid. Da questo punto di vista, allora, sembra proprio che Benzema debba rimanere un sogno per il Napoli, ma il club azzurro fa affidamento sul peso politico e l'influenza di Ancelotti sul giocatore per poter sbloccare la trattativa e confezionare il primo regalo per il nuovo allenatore. Benzema non si è mai detto contrario ad un trasferimento da Madrid, e dopo l'esclusione da parte del ct Deschamps dalla lista dei convocati per la prossima edizione del Mondiale in Russia, potrebbe essere desideroso di nuove sfide per mettersi ancora alla prova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO