Napoli, Ancelotti non vede nero: «Non giudichiamo solo il risultato»

La notte più amara ad una settimana di distanza da quella più dolce. Gli azzurri sembrano lontani parenti di quelli visti contro il Liverpool appena sette giorni fa. «Siamo dispiaciuti, abbiamo giocato bene sotto tutti gli aspetti e senza concedere nulla», ha spiegato Ancelotti. «ci siamo fermati alla fine per una mezza protesta, abbiamo preso due pali e abbiamo creato tanto. Resta una buona partita per me».



«È normale che nel primo tempo ci abbiamo messo più energie», ha continuato a Sky l'allenatore azzurro. «Poi abbiamo avuto la supremazia nella ripresa. Il Cagliari si è chiuso bene, abbiamo provato a spingere sugli esterni e abbiamo avuto tante palle gol. Bassa intensità? Non credo, chiedetelo anche a Maran, le due squadre si sono comportate bene. Il gol di Castro è un errore della linea difensiva, ma non voglio sminuire la prestazione solo per quell'errore. I miei hanno dato tutto in campo: non dobbiamo giudicare la prestazione dal risultato».



L'Inter ora è a +6, la Juventus a +5. «Se vogliamo trovare una critica allora guardo la classifica, che stasera piange e piangeremo tutti», ha detto scherzando. «Non so cosa sia successo a Koulibaly, è paradossale avere una espulsione così quando la squadra che ha giocato duro non siamo noi».



