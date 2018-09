Ancelotti a caccia dei fedelissimi: formazione nuova anche a Torino

di Pino Taormina

A Madrid, dove al posto della dea Cibele avrebbero messo volentieri la sua statua, nella stagione in cui ha battuto il record di vittorie consecutive (22) di Leo Beenhakker e poi ha conquistato la «Decima» Champions della storia del Real, avevano il coraggio di dire: «Però, quel Carlo fa giocare sempre gli stessi». Già, poco turnover. Ma ti pare? Stessa cosa al Bayern Monaco, dove pure c'era una specie di formazione vintage con Lewandowski, Muller, Alaba, Hummels, Kimmich e Vidal che andavano in panchina solo quando erano a pezzi. Ora, invece Ancelotti, amante della buona cucina, si diverte a mescolare gli ingredienti anche in campo: e lo farà nel Napoli fino a quando non sarà contento della propria creatura.



Ancelotti è alla ricerca di un equilibrio e di una compattezza che dipendono dagli automatismi, dalla condizione atletica e dalla voglia di sacrificarsi oltre che dalle qualità individuali. Mai formazione uguale a quella di prima, fino ad adesso. E lo stesso sarà col Torino, domani.



Potrebbe riposare questo o quello, un Insigne o un Allan o persino un Koulibaly o un Hysaj, e al loro posto potremmo trovare un Verdi, un Malcuit o un Diawara. Non è questione di correttivi: Ancelotti cambia e cambierà ancora. Un modo per tracciare una riga tra sé e il suo predecessore. Non si tratta di essere aziendalista o meno, di voler piacere al nuovo presidente. È una questione di impegni: Carlo deve e vuole valorizzare la rosa che ha. Fa parte degli obiettivi che ha fissato con De Laurentiis al momento dell'intesa. E che ha condiviso. In primis perché crede negli uomini in panchina, è convinto che non sono vere riserve e poi perché l'idea di far crescere la banda di ragazzi in maglia azzurra è la sua grande scommesse. Lui continua giustamente a esaltare il materiale che ha, non può e non deve fare altro: l'arrivo della Champions, l'uso della panchina sarà una risorsa.



