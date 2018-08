Napoli, finalmente cambi scudetto: Ancelotti ha la sua riserva aurea

di Pino Taormina

Come quegli scolari troppo intelligenti che però non si applicano, o come quelle squadre che hanno sempre mostruose riserve di personalità. O semplicemente: mostruose riserve. Due indizi, diceva Agatha Christie, sono solamente una coincidenza e non ancora una prova. Ma il Napoli che rimonta prima la Lazio e poi il Milan ha dentro di sé le antiche passioni.



Ecco, più o meno Ancelotti adesso ha a disposizione un bel po' di soluzioni lì in panchina. Non saranno i 300 milioni di Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Emre Can e Benatia che Allegri ha sistemato al suo fianco nella gara di sabato con la Lazio, ma di sicuro di valore superiore a Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Nainggolan, Lautaro che lo sventurato Spalletti ha tenuto all'inizio in disparte con il Torino. Anzi, a ben vedere, Meret e Fabian (ora infortunati) con Mertens, Maksimovic, Verdi, Diawara, Rog, Ounas non hanno molti rivali in serie A e in ogni momento sono armi che possono davvero ribaltare le sorti di un match. Panchina extralusso, quella di Ancelotti, senza dubbio.



D'altronde, si vince e non si perde anche così. Se la Roma è riuscita a fare 3-3 con l'Atalanta è perché a un certo punto Di Francesco ha tirato fuori gli inesistenti Cristante e Pellegrini e ha messo dentro Kluivert e Nzonzi, passando al 4-2-3-1. Proprio come a Torino sette giorni prima. Ecco, non più mosse della disperazioni, ma alternative vere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO