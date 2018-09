Ancelotti allena il tridente stellato: «Che emozioni in cucina a Napoli»

di Pino Taormina

«Conosce i migliori ristoranti italiani di Londra, Parigi, Madrid, Monaco di Baviera e Vancouver. Lui dice che gli mancava parlare la nostra lingua? Io credo che gli mancasse anche la nostra cucina». Metti una sera a cena, ospite di Gennarino Esposito alla Torre del Saracino a Vico Equense, in compagnia di altri chef stellati, Ilario Mosconi e Antonio Santini. Esposito si è divertito: «Lui parla di prosciutto, culatello, coppa, lambrusco: è fiero della sua terra emiliana e della sue origini. Ma ha uno conoscenza del cibo molto raffinata e in ogni città dove ha allenato è andato sempre alla ricerca del cibo italiano». Eccolo, dunque, Carletto Ancelotti balzare tra una triglia fritta non fritta e una minestra di pasta mista, specialità della casa. E parlare a ruota libera con i Guardiola e i Ferguson della cucina italiana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO