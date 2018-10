Ancelotti re di Champions, il nuovo Napoli tra le big d'Europa

di Roberto Ventre

Il Napoli ora è europeo, Ancelotti ha trasferito rapidamente la sua mentalità a un gruppo che in Champions League ha fatto il salto di mentalità definitivo. Al Parco dei Principi contro il Psg è stato toccato il punto più alto, mai il Napoli con una big del livello dei parigini era riuscito ad esprimersi così bene in trasferta. Personalità, concretezza, gioco, capacità di soffrire: gli azzurri per lunghi tratti hanno dettato legge e sono stati agguantati da Di Maria solo al terzo minuto di recupero.



Una prestazione di altissimo spessore a Parigi, il Napoli ci ha messo il coraggio chiesto da Ancelotti per giocarsi la partita con atteggiamento sempre propositivo. Re Carlo dopo la lezione al Liverpool di Klopp ne ha data un'altra al Psg di Tuchel: la vittoria è sfuggita di un soffio ma il pareggio tiene comunque in piena corsa gli azzurri e decisiva sarà la prossima sfida al San Paolo. Commenti positivi da Canal Plus, l'elogio dell'Equipe per il tecnico del Napoli che sottolinea il dominio tattico degli azzurri («battuto l'anno scorso per la sua rimpatriata al Parco dei Principi con il Bayern, il tecnico italiano ha stavolta dominato tatticamente»). Grande protagonista sulla stampa francese è il tecnico emiliano che allenò il Psg e vinse la Ligue One nel 2012-2013.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO