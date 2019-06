Napoli, Ancelotti chiama James: ecco perché l'affare si può fare

di Pino Taormina e Marco Giordano

Aurelio De Laurentiis sa tutto, proprio tutto, di James Rodriguez e della sua situazione contrattuale. E sa che il suo ingaggio sarebbe un sogno che farebbe felice, e non poco, il suo allenatore, Carlo Ancelotti. Che mai, senza il via libera presidenziale, si sarebbe mosso con Jorge Mendes per capire il gradimento del colombiano che sogna il riscatto dopo due anni di luci e ombre al Bayern di Monaco.



Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono far derogare all'asticella degli stipendi. Stando alle prime stime, con uno stipendio vicino ai 7 milioni netti, il colombiano peserebbe tra gli 8,5 e i 9 milioni nel bilancio del Napoli. Il club azzurro ha già sondato la Casa Blanca, forte dei rapporti di Ancelotti ma anche dello stesso De Laurentiis con il presidente Florentino Perez e Zizou Zidane. Il Napoli voleva una notizia e l'ha avuta: fate pure un'offerta, James è sul mercato. E sul tavolo, una prima offerta è arrivata: De Laurentiis vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, il Real vorrebbe cedere subito per far cassa e continuare nella rivoluzione in rosa che porterà gente come Hazard e Luka Jovic al Bernabeu. Il Napoli, forte del sì di Rodriguez e del suo potente agente, Jorge Mendes, studia un rilancio che può convincere il Real: spifferi, però, che arrivano da Capri, dove per i festeggiamenti del compleanno di Ancelotti si è trasferito l'intero stato maggiore partenopeo, fanno trapelare un moderato ottimismo per il proseguimento della trattativa.



