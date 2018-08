Napoli, il cuore d'oro di Ancelotti: «In campo per i bambini autistici»

di Pino Taormina

Inviato a Cicerale



Sorride ogni volta che urlano il suo nome. Lo fa con il suo tradizionale garbo, Carlo Ancelotti. Non si sottrae a nulla nelle ore che ha deciso di voler regalare al suo amico Gerardo Antelmo che qui nel Basso Cilento, in questo paesino a pochi chilometri da Agropoli, ha decido di creare un centro di ricerca unico al mondo per trattare i bimbi affetti da autismo. Carlo Ancelotti lo aveva promesso quattro mesi fa, a Vancouver, nel ristorante di Pino e Celestino Posteraro quando Antelmo gli aveva illustrato le basi del suo progetto cilentano. «Neppure lui avrebbe mai immaginato che sarebbe poi venuto ad allenare il Napoli in questi giorni». Ancelotti ascolta gli interventi a piazza Umberto, nell'affascinante borgo di Monte Cicerale. Al suo fianco c'è la moglie Marianne: Ancelotti è partito subito dopo l'allenamento del pomeriggio da Castel Volturno in auto. E ha voluto guidare lui tre le stradine che dalla superstrada poi portano nella collina che dà sulla diga dell'Alento.



Avrebbe pure dovuto prendere parte a una gara di tressette, nella piccola terrazza del bar «Il giardinetto»: qui avevano organizzato tutto nei dettagli, compreso le squadre. Ma il duello a carte è saltato, per rispettare l'orario del talk show. Però Carlo e Marianne, sempre l'uno accanto all'altro, accettano i doni di cui il sindaco fa omaggio. «C'è pure un cornetto». «Bene, fa sempre bene», dice.

