Ancelotti, blitz in Cilento per il centro ricerca contro l'autismo

«L'acqua è un ottimo alleato nell'approccio terapeutico delle patologie dello spettro autistico; nella natura e in acqua il bimbo racconta sempre di sé. Il nascente centro di ricerca di Cicerale, paese di uno straordinario territorio rurale del parco nazionale del Cilento, diventerà il centro pilota europeo di riferimento della mia Tecnica Multisistemica Acquatica». Lo ha detto il professor Paolo Maietta, psicologo psicoterapeuta cognitivo comportamentale, ideatore del Metodo che porta il suo nome, come sottolinea una nota.



Il centro sarà inaugurato domani, alle ore 20.30, in piazza Umberto I, nel borgo seicentesco del paese del Salernitano, che per l'occasione ospiterà un talk show al quale parteciperanno diversi studiosi, tra i quali Salvatore A. Iannuzzi, Sergio Gatto e Maurizio Sabia. Ospite dell'evento sarà Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, «particolarmente sensibile ai temi del sociale» come si evidenzia. Una volta a regime, il centro potrà ospitare ogni settimana quaranta bimbi in difficoltà; «il tempo necessario per inquadrare le problematiche soggettive in stretto contatto con il competente servizio dell'Asl territoriale».



«Grazie alla tranquillità del luogo, dove l'acqua non manca - si pensi alla diga Oasi Alento che si trova proprio nel territorio dài Cicerale - genitori e bimbi saranno in grado di affrontare nel migliore dei modi quella che in molti considerano una tragedia, sbagliando. La costituente Fondazione Opportunity for Children attraverso raccolte fondi internazionali, in America, Canada e Svizzera, assicurerà le risorse necessarie per consentire l'accesso gratuito alle cure in acqua e ai campus» dice Gerardo Antelmo, giornalista e componente del board della Fondazione. «Saranno formati 30 giovani per diventare operatori esperti nella gestione di bimbi in difficoltà. Il corso, che lo scorso anno si è tenuto a Torino, presso il Cottolengo, quest'anno si terrà a Cicerale a partire dal mese di gennaio del prossimo anno» precisa Maietta. All'iniziativa, oltre agli esperti, parteciperanno «per un contributo di immagine», Luigi Punzo, imprenditore del settore aeronautico e wellness dell'area industriale e un ristoratore in Canada, Pino Posteraro, altro membro della Fondazione.

