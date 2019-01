Napoli, Ancelotti conta gli assenti: si ferma Mertens, Verdi influenzato

Mattinata di allenamenti per il Napoli a Castel Volturno. La squadra di Carlo Ancelotti prepara la sfida al Sassuolo di domenica che sarà l'esordio azzurro stagionale in Coppa Italia. Grande lavoro per il gruppo napoletano, con l'allenatore azzurro che ha dovuto pero registrare due nuove assenze.



Oltre ad Hamsik, infatti, che si allena da solo da un po' a seguito dell'infortunio subìto a Milano contro l'Inter, nelle ultime ore si sono fermati anche Dries Mertens e Simone Verdi: il belga non si è allenato per una leggera distorsione al termine dell'allenamento di ieri, mentre l'ex Bologna si è riposato per un attacco influenzale.

