di Anna Maria Boniello

CAPRI - Nasce a Capri il Napoli di Carlo Ancelotti. Alla vigilia della partenza per il ritiro di Dimaro, il nuovo allenatore azzurro è sbarcato nell'isola azzurra con la famiglia e a breve dovrebbe essere raggiunto al Grand Hotel Quisisana da Aurelio De Laurentiis, che a Capri è di casa. Probabile, molto probabile, un briefing per fare il punto sul mercato estivo e sulle nuove strategie del Napoli.



Ancelotti è giunto a Capri in tarda mattinata con moglie e figli. Nascosto sotto un cappellino rosso, Carletto s'è diretto verso il grand hotel dov'è stato accolto dal manager Adalberto Cuomo. Insieme con la moglie Mariann Barrena McClay, Ancelotti s'è quindo fermati per una pausa snack al bar del Quisisana prima di prendere possesso nella sua camera.

