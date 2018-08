Ancelotti, a Castel Volturno un'intera parete dedicata a lui

Il ritiro di Dimaro è già un ricordo lontano, così come un ricordo sono le tre amichevoli internazionali giocate dalla squadra azzurra tra Dublino, San Gallo e Wolfsburg. Le sconfitte contro il Liverpool e in Germania, così come la vittoria contro il Borussia Dortmund serviranno ad Ancelotti da indicazione per il campionato che sta per cominciare, ma nel frattempo oggi la squadra si ritrova agli ordini del nuovo allenatore in un centro tecnico di Castel Volturno rivoluzionato per l'occasione.



«Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti ritrovandosi in una Castelvolturno fresca di “maquillage”. Il Centro Tecnico è stato ristrutturato secondo un progetto di restyling e ammodernamento funzionale alle esigenze dello staff tecnico e della squadra, oltre che in chiave estetica», si legge dal sito ufficiale del club. «A dare il benvenuto ad Ancelotti e alla squadra a Castelvolturno è stato il Presidente Aurelio De Laurentiis». Presidente e allenatore si sono fatti ritrarre davanti ad una nuova parete in cui svettano maestose le foto di Re Carlo e del suo staff durante il ritiro in Trentino.





