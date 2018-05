Napoli, gli applausi di Albertini: «Ancelotti è come acquistare Messi»

di Bruno Majorano

Sempre al servizio degli altri. In campo, dove sfornava assist preziosi per i compagni, e fuori, dove si è sempre schierato dalla parte dei calciatori nella sua seconda vita da dirigente sportivo. Demetrio Albertini rappresenta un punto fermissimo del calcio italiano. È cresciuto nella scia di Carlo Ancelotti, che è stato prima suo compagno di squadra e punto di riferimento nel Milan e poi suo giocatore quando Carletto è passato dal campo alla panchina. Insieme hanno vissuto tante gioie e altrettante delusioni, su tutte forse quella della finale Mondiale di Usa 94 quando Ancelotti era vice di Sacchi alla guida di quella Nazionale sconfitta ai rigori dal Brasile nella finale di Pasadena.



Che impatto ha per il calcio italiano il ritorno in serie A di Ancelotti?

«Stiamo parlando di un big. È come aver portato Messi o Ronaldo, perché stiamo parlando di uno tra i primi cinque allenatori d'Europa».



Cosa porta un allenatore come lui?

«Innanzitutto una nuova mentalità di lavoro e poi l'impatto mediatico che un personaggio del genere ha».



Il Napoli migliorerà in...

«Sicuramente in esperienza, ma non è solo questo il punto».



E cosa?

«Porterà equilibrio a una piazza che alle volte si è fatta trascinare dagli eventi».



Ovvero?

«Dovrà sapersi adattare all'ambiente, questo è certo, ma il suo apporto sarà quello della gestione dei momenti più delicati della stagione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO