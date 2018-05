«Ancelotti garanzia sul mercato, attirerà i top player a Napoli»

di Bruno Majorano

Ha già fatto capire che con le panchine ha smesso, ma Fabio Capello resta sempre uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. In particolare ha conquistato tanti trofei allenando anche Carlo Ancelotti ai tempi del Milan. Ieri, però, Capello è stato tra i protagonisti di una delle tappe di Football Leader a Napoli, ed è stata anche l'occasione giusta per parlare del nuovo allenatore azzurro e non solo.



Cosa pensa dell'arrivo di Ancelotti a Napoli?

«Innanzitutto non me l'aspettavo. Avevo parlato con lui 10 giorni prima dell'annuncio e non mi ha detto niente. Mi ha sorpreso la tempestività con la quale si è concretizzato il matrimonio. Si sono incontrati e si sono subito detti sì».



Cosa cambia per gli scenari del campionato italiano?

«La sua presenza sulla panchina degli azzurri avvicinerà molto il Napoli alla Juventus, poi bisognerà anche vedere come si muoveranno sul mercato le altre squadre. I grandi allenatori sanno sempre cosa serve a una squadra per vincere, e Ancelotti è un grande allenatore».



Un grande allenatore, però, ha bisogno anche di una grande squadra.

«È chiaro che ha avuto promesse importanti dal punto di vista tecnico. In base all'uva che hai puoi fare il vino. Ogni allenatore ci mette del proprio. Ognuno ha le sue idee e anche lui cercherà di fare qualcosa di diverso. Bisogna capire cosa può cambiare».



Obiettivi?

«Mi aspetto che possa puntare alla Champions così come alle altre coppe e al campionato. Vorrà tornare ad essere competitivo in Italia e in Europa».



In chiave mercato, che segnale è l'arrivo di Carlo Ancelotti?

«Molto interessante e importante».



