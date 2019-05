Ancelotti Jr: «Allan fenomenale Siamo contenti, ma cresceremo»

«Abbiamo fatto una buona gara in ogni aspetto, anche se non aveva alcun significato per la classifica, la squadra ha fatto bene e vinto meritatamente». Davide Ancelotti sostituisce papà Carlo alle telecamere di Sky e fa i complimenti al Napoli dopo la vittoria di Ferrara contro la Spal.



«Allan è un calciatore fondamentale per noi, ha fatto una stagione straordinaria, oggi ha giocato in una posizione inedita ma ha fatto comunque bene», ha continuato. «Mio padre si incatenerebbe per lui? Io lo farei per tutti, abbiamo un grande gruppo. Zielinski non è stato sostituito per punizione, c'era un cambio già programmato per lui», ha poi chiarito.



«Sono contento per la stagione vissuta qui a Napoli, ma sono ancora più ottimista per la prossima. Volevamo portare a casa un trofeo, non ci siamo riusciti, ma la squadra gioca bene e crescerà il prossimo anno. A Napoli stiamo benissimo, si vive bene ed è una grande città», ha concluso Ancelotti Jr.

