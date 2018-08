Napoli, la lezione di Luperto: con Ancelotti tutti hanno una chance

di Gennaro Arpaia

Secondo la fisica, il calabrone non potrebbe volare. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Proprio come il calabrone, Sebastiano Luperto non sarebbe un terzino, ma lui sembra dimenticarsene e gioca in quel ruolo come fosse un veterano. La parabola del difensore pugliese classe 1996 sembra essere stata scritta per un film: il suo esordio in campionato con la maglia del Napoli era arrivato sempre al San Paolo, sempre in una vittoria contro il Milan, nel maggio del 2015. Sette minuti erano bastati a Benitez per fargli capire la stima nei suoi confronti, il valore e la strada da seguire. Millesessanta giorni e due prestiti dopo, nonostante le voci di mercato che sembravano doverlo portare nuovamente lontano dall'azzurro, Luperto è di nuovo lì. Accanto a lui, però, non ci sono né Rafa né Sarri, partito per Londra, ma Carlo Ancelotti.



La rivoluzione del Napoli arriva al minuto 73. Mario Rui ha un problema fisico ed è costretto alla sostituzione. Nessun problema o stravolgimento: Ancelotti, tra un allenamento e l’altro sulle montagne di Dimaro, ha scelto di puntare su Luperto nell’attesa del rientro di Ghoulam. Allora, senza troppi fronzoli, è lui il prescelto. Non reggono la giovane età né la poca esperienza in questa categoria, perché se il talento c’è tutto il resto viene dopo. Venti minuti abbondanti in campo, cominciati con una rimessa laterale e chiusi con l’ultimo pallone del match, quello sparato alle stelle di Fuorigrotta al minuto 94 con l’intero San Paolo a ringraziare il ragazzo venuto da Lecce. In mezzo, tre chiusure da ricordare su Suso - il migliore dei rossoneri -, Higuain e Kessié tanto per far capire ai compagni di squadra che non è lì per caso.La lezione più grande, alla fine dei conti, l’ha data proprio lui. Via dalla testa di Napoli e dei napoletani l’integralismo visto e respirato nell’ultimo triennio, quello dei titolarissimi, degli imprescindibili, degli intoccabili. Il Napoli ha una rosa mista, variegata, finalmente pronta anche dal punto di vista numerico. Con Ancelotti tutti avranno una chance per giocare e la panchina farà meno paura. Le vere alternanze arriveranno con la Champions League e il doppio confronto, ma non sarà un problema perché tutti gli azzurri saranno chiamati in causa, tutti faranno parte di un gruppo che vuole arrivare a fine stagione con energia, forze fresche e la possibilità di giocarsi traguardi importanti. Tutti, anche Luperto, l’ultimo arrivato - anzi, tornato - e quello con meno esperienza. Perché già negli anni ’30 l’entomologo francese Antoine Magnan aveva rifatto i calcoli scoprendo che, in realtà, il calabrone è libero di alzarsi in aria grazie alla sua struttura fisica. E allora anche a Luperto e al Napoli sarà possibile volare.

