Napoli, il mercato può aspettare: Verdi scalpita e aspetta l'esordio

Come a Roma, così a Napoli. Il mercato azzurro non si vede. O meglio, si intravede, perché contro il Milan al San Paolo un vero esordio c'è stato. La prima volta di David Ospina, però, non è proprio tutta da ricordare. Bene il risultato finale e la vittoria conquistata, ma i due gol subiti dal portiere colombiano rimandano una sua valutazione effettiva. Ancelotti era stato obbligato a puntare su Karnezis contro la Lazio, poi ha scelto l'ultimo arrivato dall'Arsenal contro i rossoneri, ma restano gli unici innesti visti in campo.



In panchina, ancora una volta, ci è rimasto Simone Verdi. Con il Napoli sotto di due gol, Ancelotti ha lanciato subito nella mischia il talento di Dries Mertens e, alla ricerca disperata del pareggio, persino Ounas si era tolto la casacchina pronto a fare il suo ingresso in campo. Segnale preoccupante? Forse no, semplicemente il neo allenatore azzurro aveva scelto di puntare sul gioco degli esterni e sull'atletismo dell'algerino prima del pari poi ritrovato. Anche l'altro volto nuovo Malcuit non ha trovato spazio quando Mario Rui ha dovuto alzare bandiera bianca, vista la voglia di Ancelotti di responsabilizzare il giovane Luperto da quel lato.L'assenza di Fabián, poi, ha fatto il resto, visto che lo spagnolo è rimasto fuori dai disponibili a causa di un problema fisico che ha condizionato l'ultima settimana. Tornerà al lavoro con gli azzurri già domani e con Verdi si candiderà a un posto per la prossima sfida del Napoli a Genova. Ancelotti ha fatto già capire che le rotazioni vere cominceranno dopo la sosta e con l'arrivo della Champions, ma chissà che il match contro la Sampdoria non possa trasformarsi nell'esordio giusto per uno dei nuovi acquisti.

