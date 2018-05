Napoli, Jorginho verso il City: l'obiettivo azzurro è Paredes

di Bruno Majorano

Se una squadra di calcio fosse il corpo umano, il centrocampo sarebbe il cervello. La zona dalla quale partono gli impulsi e si distribuiscono i compiti. In una squadra il centrocampo si occupa proprio di questo: raccogliere le idee e smistarle in avanti a chi ha il preciso compito di trasformare in gol.



Ecco perché anche Carlo Ancelotti vuole partire dal cervello della squadra per il suo nuovo corso. Idee chiare per quello che sarà l'assetto con tre centrocampisti: un regista, un incontrista e uno capace di buttarsi dentro per aumentare la dose offensiva della squadra. Da questo punto di vista, l'impianto del Napoli è già collaudato per giocare a tre, e il compito di Ancelotti è quello di elevare la qualità e la caratura internazionale degli interpreti. Da questo punto di vista il nome di Arturo Vidal si piazza ai primissimi posti nella lista dei desideri dell'allenatore del Napoli, perché il cileno - che ha già giocato con Ancelotti ai tempi del Bayern Monaco - garantisce una grande duttilità tattica. Vidal, infatti, non è semplicemente un mediano dai piedi buoni, perché è sopratutto un giocatore abilissimo nell'approfittare degli spazi lasciati aperti dalle difese avversarie per buttarsi dentro, fare densità e farsi trovare pronto sui palloni vaganti messi dentro dagli esterni. Vidal, che in Italia hanno imparato tutti a conoscere ai tempi della Juventus, ha anche il carisma giusto per aiutare i compagni nei momenti più delicati della stagione. Ha grinta da vendere ed è instancabile quando c'è da lottare a tutto campo. Ancelotti farebbe di tutto per cucirgli addosso il vestito del centrocampo del Napoli, tanto più che Hamsik potrebbe lasciare l'azzurro per sbarcare in Cina, ma allo stesso tempo gli piacerebbe accostagli vicino qualche altro giocatore di spessore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

