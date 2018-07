Insigne, Allan e Hamsik: il Napoli di Ancelotti è multitasking

di Bruno Majorano

Dimaro-Folgarida



La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma rispetto alla mentalità. «Si intravede lo straordinario lavoro di Sarri», ha detto Ancelotti dopo il Carpi. L'impressione è che dogmatismo e rigidità tattica siano retaggi preistorici. Con il nuovo allenatore il Napoli è diventato un magma bollente che brucia il campo in ogni zona senza mai dare precisi riferimenti. E allora può capitare che gli esterni invece di aprire il campo si accentrino per lasciare spazio agli inserimenti dei terzini; oppure che Insigne si ritrovi a giocare da falso nove; oppure ancora che Allan - l'Atlante che da solo teneva in piedi il centrocampo di Sarri - venga spedito a fare il terzino per far rifiatare Hysaj in attesa che il mercato porti il sostituto naturale dell'albanese.



Insomma, questo Napoli è una continua scoperta. Un camaleonte che si adatta alle circostanze - anche le più stravaganti - senza mai perdere la bussola e dando l'impressione di sapere e poter essere sempre padrone del proprio destino. Addio al tiki taka (ma si sapeva) e spazio alle sciabolate che stracciano in due il campo e aprono autostrade per la velocità di Ounas e Callejon oggi e di Mertens domani. Il tutto senza dimenticare l'imprevedibilità offensiva apportata da Verdi: l'uomo che sa fare gol con i due piedi con una naturalezza disarmante.E poi c'è il centrocampo, quello che si fonda e si fonderà sulle verticalizzazioni a tutta velocità di Hamsik e Diawara. Loro dirigeranno l'orchestra con la tattica del recupero rapido del pallone e l'apertura per gli esterni o l'attaccante che va in profondità. Ai loro lati due scudieri capaci non solo di andare a rovinare i piani di costruzione tra le linee nemiche, ma anche di aiutare i propri attaccanti con inserimenti puntuali e tiri da fuori come Fabian e Allan hanno già fatto vedere nelle prime due amichevoli stagionali.

