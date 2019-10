Napoli, Ancelotti ripensa al Milan: «Voglio giocatori umili e affamati»

Pino Taormina Chissà se Carlo Ancelotti in queste ore avrà lo stesso sguardo un po' pensoso e un po' depresso che ostenta dalla sera del ko con il Cagliari e che non lo ha abbandonato neppure nella trasferta in Belgio. Non gli ha fatto piacere che il suo sfogo nello spogliatoio del San Paolo di domenica pomeriggio sia venuto alla luce. Non voleva e ci è rimasto male. Ha però confermato, alla sua maniera, con dichiarazioni di prammatica, che l'atteggiamento degli ultimi tempi non porta da nessuna parte....

