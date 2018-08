Napoli, il dubbio di Ancelotti: Ospina o Karnezis contro il Milan?

Ospina o Karnezis? È già ballottaggio per la porta azzurra in vista della sfida di sabato sera contro il Milan. Il portiere colombiano si è ambientato velocemente nel Napoli e potrebbe già convincere Ancelotti a schierarlo titolare: dopo il precampionato con l'Arsenal, Ospina, che ha anche giocato i Mondiali uscendo agli ottavi contro l'Inghilterra, è in perfetta forma fisica e si candida a risolvere subito i problemi azzurri in porta. Ma Ancelotti sta ancora valutando viste anche le prestazioni di Karnezis che si sta facendo perdonare gli svarioni nei primi test amichevoli. Sullo sfondo resta Meret, che sta recuperando dalla dalla frattura al terzo medio dell'ulna sinistra rimediato a Dimaro. Il giovane portiere domani si sottoporrà a una nuova visita di controllo che chiarirà i suoi tempi di rientro. A quel punto Ancelotti si ritroverà con tre possibili titolari e dovrà fare le sue scelte.



Intanto il Napoli si avvicina con non poche tensioni alla sfida contro i rossoneri. Nonostante la vittoria sul campo della Lazio, i tifosi delle curve annunciano nove contestazioni nei confronti del presidente De Laurentiis per il mercato e per la sua scelta di acquistare anche il Bari. Ma le tensioni restano alte anche nel rapporto con l'amministrazione cittadina, tanto che oggi contro il patron azzurro è partita una bordata di Ciro Borriello, assessore agli impianti sportivi che negli ultimi anni ha sempre fatto da pontiere tra Palazzo San Giacomo e Castel Volturno sulla questione San Paolo: «Non ci siamo mai permessi - ha scritto su Facebook - di criticare la gestione sportiva della principale squadra di calcio della città, anche se da tifosi potremmo dire che con questa politica societaria dovremmo accontentarci a vita al massimo di secondi posti o qualche coppa Italia, e mai ci siamo permessi anche nei momenti di difficoltà di interrompere un faticoso rapporto tra un'azienda che fa spettacolo producendo utili milionari e l'amministrazione pubblica della città. Trovo veramente stucchevole la polemica che in queste ore sta alimentando il presidente del Calcio Napoli, se vuole investire a Bari lo faccia anche ma non offenda mai la dignità dei tifosi della città. E ribadiamo in merito alla questione biglietti, che abbiamo ritenuto, in assenza di accordi formali, rinunciare ai posti riservati esclusivamente alle autorità cittadine. Esistono Presidenti e cattivi presidenti». De Laurentiis, nel corso della presentazione del suo Bari, non aveva infatti perso l'occasione per attaccare il sindaco di Napoli de Magistris, affermando: «Il vostro sindaco ha avuto la forza di far fare la manutenzione allo stadio San Nicola. Quando sono entrato, ho pensato: Avessimo noi un primo cittadino così a Napoli».

