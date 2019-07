Ancelotti incontra gli agenti di Pépé: «E per James è ancora tutto aperto»

di Gennaro Arpaia

La notizia del giorno è ovviamente quella dell’arrivo degli agenti di Nicolas Pépé nel ritiro di Dimaro e Carlo Ancelotti vuota subito il sacco. «Ho incontrato gli agenti di Pépé, li ho salutati come ho salutato tutti gli agenti venuti qui a Dimaro. La società è qui quindi è normale ci si incontri per valutare tutte le opzioni che abbiamo sul mercato», ha detto nella conferenza stampa che chiude ufficialmente il ritiro. «È un calciatore a cui siamo interessati, ovviamente. Ci sono trattative in corso, tutto può succedere. I calciatori arrivati fin qui hanno migliorato la qualità della nostra rosa, se ci sono altre opportunità sul mercato le stiamo valutando, manca ancora un mese alla fine. Tre obiettivi prefissati sono già arrivati».







Il mercato, dunque, entra nel vivo. «Non so se è ad altezza della Juve, ma di sicuro è ad altezza Napoli, per migliorare le nostre caratteristiche e qualità. Aspettiamo il 31 agosto per la valutazione finale, ma al momento sono molto soddisfatto. James? È tra i calciatori che ci interessa, vediamo cosa accadrà», ha continuato Ancelotti. «La trattativa è ancora aperta per il colombiano: il Real vuole venderlo e il Napoli vuole prenderlo. Cerchiamo un attaccante che possa darci una mano tra le linee. Icardi prevede la cessione di Milik? No. Nessun calciatore del Napoli al momento è sul mercato, ma se ci sarà qualche calciatore con voglia di andare altrove vedremo».



Ma quali sono gli obiettivi azzurri? «Questo Napoli può arrivare in alto. Abbiamo l’obiettivo di vincere in società, non deve diventare ossessione perché le ossessioni fanno male ma deve essere una volontà», ha confessato Ancelotti. «Ci siamo trovati qui come lo scorso anno, l’organizzazione qui a Dimaro è ottima e il campo è perfetto. Non abbiamo lavorato troppo, ma il giusto. La squadra oggi è molto stanca e se provi qualcosa di nuovo c’è il rischio di figuracce, come accaduto ieri. Ma è la cosa che mi preoccupa meno, faremo bene quando le gare conteranno. Non ho ancora visto la rosa al completo, ma posso già dire che abbiamo una squadra più forte dello scorso anno. Il miglioramento ora deve portarci ad avere risultati migliori. Le tante amichevoli estive saranno un bene per noi, giocheremo contro squadre forti per migliorare le nostre condizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA