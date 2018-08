Ecco la Napoli di Ancelotti: pizza, mare e karaoke

di Bruno Majorano

Alle volte certe foto possono dire molto di più delle parole. Prendete, ad esempio, la prima di Carlo Ancelotti da allenatore del Napoli. Spalla-spalla con De Laurentiis e le dita a indicare una pistola. Carletto voleva far capire fin da subito che le sue intenzioni da allenatore del Napoli sarebbero state delle più bellicose. Alla faccia di chi pensava che la sua avventura in azzurro sarebbe stata il preludio della pensione. Ancelotti è carico a pallettoni, e lo sta dimostrando eccome. Due partite ufficiali e già due rimonte da urlo. Perché al di là del risultato, il Napoli ha dato l'impressione di essere sempre padrone del proprio destino. Ed è per questo che dopo appena due settimane dall'inizio della serie A Carletto ha trascinato tutta la tifoseria dalla sua parte.



Lo ha fatto con la sua proverbiale tranquillità e serenità. Mai sopra le righe, mai una parola fuori posto. E sopratutto sempre dalla parte dei suoi ragazzi e di una città che giorno dopo giorno se ne sta innamorando. Sarà anche per questo che dopo anni di esilio, un allenatore azzurro ha scelto di vivere a Napoli. In città, a via Tasso, nello stesso parco dove hanno vissuto anche Bigon, Cavani e Higuain. Non ha voluto una casa a due passi da centro sportivo di Castel Volturno, perché il lavoro è importante, ma non è tutto. E allora Ancelotti ha scelto di vivere con il mare di fronte e tutte le bellezze di Napoli a portata di mano. Al momento si è concesso solo qualche piccolo tour, sopratutto culinario, che si è concluso con una pizza da Concettina ai tre santi dove si è lasciato ammaliare dalla cucina di Ciro Oliva. Chissà che il consiglio non gli sia arrivato dai giocatori che un anno fa organizzarono proprio nella pizzeria della Sanità una delle ultime cene di squadra.



