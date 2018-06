Rui Patricio, che intrigo: ​Ancelotti preferisce Areola e Leno

di Angelo Rossi

Definirle porte girevoli è un eufemismo. Perché in verità ruotano velocissime, al pari delle panchine. Il mercato degli allenatori e dei portieri non si ferma mai, è un effetto domino e nel bel mezzo di questo giro vorticoso è finito pure il Napoli. Con la questione allenatore ne è uscito alla grande ingaggiando Ancelotti ma chiunque oggi voglia prendere Sarri, deve bussare al citofono di De Laurentiis. Con i portieri invece il valzer è iniziato con l'addio di Reina, annunciato da mesi e puntualmente materializzatosi. Non è ancora arrivato però il suo sostituto, anzi i suoi eredi perché il club dovrà ingaggiarne due dal momento che anche Rafael ha fatto la valigia. Dallo scorso inverno il ds Giuntoli s'era messo a pedinare il tedesco Leno e il portoghese Rui Patricio. In stretto ordine di preferenze, perché il primo godeva delle preferenze di Sarri. Poi il Bayer ha iniziato ad alzare le pretese e complice la rottura tra Rui Patricio e lo Sporting Lisbona, è stato quest'ultimo a balzare in pole-position.



Al punto che meno di un mese fa le due società avevano trovato l'intesa, molto più di un precontratto. «Quando sono arrivato, l'accordo era già fatto da tempo con il Napoli»: le poche parole di Inacio, nuovo dg dello Sporting, avevano lasciato credere alla chiusura definitiva della trattativa.



